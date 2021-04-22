В Киевской области усиленный карантин продлили до 30 апреля

На Киевщине областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций продлила действие дополнительных противоэпидемических мероприятий до 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации.
Комиссия приняла такое решение сегодня, 22 апреля, во время внеочередного заседания, поскольку ситуация с COVID-19 в области пока остается сложной. Только за последние сутки зафиксировано 877 новых случаев заболевания, количество госпитализаций также остается высоким.
Решение комиссии предусматривает продление до 30 апреля дополнительных противоэпидемических мер, принятых 2 апреля:
Кроме того, на территории Киевской области продолжают действовать все противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «красного» уровня.
В данное время в «красной» карантинной зоне остаются 12 регионов Украины: город Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.