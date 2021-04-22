В Киевской области усиленный карантин продлили до 30 апреля

На Киевщине областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций продлила действие дополнительных противоэпидемических мероприятий до 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации.



Комиссия приняла такое решение сегодня, 22 апреля, во время внеочередного заседания, поскольку ситуация с COVID-19 в области пока остается сложной. Только за последние сутки зафиксировано 877 новых случаев заболевания, количество госпитализаций также остается высоким.



Решение комиссии предусматривает продление до 30 апреля дополнительных противоэпидемических мер, принятых 2 апреля:

рекомендовать в зависимости от эпидемического состояния на отдельных территориях решениями местных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС приостанавливать образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности;

позволить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме таких часов: с 7:00 по 10:00, с 16:00 до 20:00;

осуществлять перевозки пассажиров в количестве 50% от предусмотренного технической характеристикой транспортного средства и определенного в его регистрационных документах; проинформировать жителей Киевщины об изменениях в графиках перевозок;

рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 пожилых людей.

Кроме того, на территории Киевской области продолжают действовать все противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «красного» уровня.

В данное время в «красной» карантинной зоне остаются 12 регионов Украины: город Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.