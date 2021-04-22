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Высказывания в Москвы о «всеобщей мобилизации» в Украине – это дезинформация, заявили в украинском МИД

22 апреля 2021, 20:27

Высказывания в Москвы о «всеобщей мобилизации» в Украине – это дезинформация, заявили в украинском МИД

Заявления представителей министерства иностранных дел Российской Федерации о «всеобщей мобилизации» в Украине является очередным примером дезинформации. Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает «Интерфакс-Украина».

«Подписанный 21 апреля президентом Владимиром Зеленским закон призван усовершенствовать процедуру призыва резервистов в особый период. Ключевой элемент – речь идет о мерах реагирования на случай наступления критических угроз национальной безопасности», – сказал Николенко.

Он отметил, что единственным государством в мире, которое обвиняет Украину в «агрессивных милитаристских планах», является Российская Федерация.

«На фоне эскалации Россией ситуации с безопасностью наше государство получило беспрецедентную международную поддержку. Иностранные партнеры особо отмечают мудрую и взвешенную позицию руководства Украины», – указал спикер.

Николенко подчеркнул, что с самого начала украинская сторона четко заявила, что не будет поддаваться на российские провокации, и остается преданной политико-дипломатическому урегулированию вооруженного конфликта с Россией.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский «объявил всеобщую мобилизацию» и обвинила Киев в «агрессивных милитаристских планах».

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предполагает призыв на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации. Закон вводит новый вид военной службы — военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

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