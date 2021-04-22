По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 апреля

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области в результате осложнений из-за коронавируса умерли 30 человек. За минувшие сутки лаборатории сообщили о еще 847 больных. Всего на подконтрольной властям территории выявлено 74 450 заболевших: 56 803 человека выздоровели, 1 596 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области диагноз COVID-19 установлен еще у 189 человек. Кроме этого умерли 13 заболевших ранее, утверждают в группировке «ДНР». Всего там подтверждают 32 010 случаев заболевания: 25 635 человек выздоровели, летальных случаев — 2440.



На подконтрольной властям территории Луганской области лабораторно подтверждено 304 новых случая заболевания COVID-19. От осложнений умерли еще семь больных. Всего — 21 883 случая COVID-19. Из них 17 153 человека выздоровели, 653 — умерли.



В отдельных районах Луганщины зарегистрировано 54 новых случая COVID-19, заявили в «минздраве» группировки «ЛНР». Всего формирование признает 4262 случаев заболевания: выздоровели 3533 пациента, 380 — умерли.



Политика



Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц на Донбассе стоит на месте, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с послами стран «Большой семерки».



Намерения Украины о переносе переговоров Трехсторонней контактной группы из Минска — это поиск причин, чтобы уклониться от решения проблемы Донбасса. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с Александром Лукашенко в Москве.



Путин считает, что руководству Украины нужно обсуждать урегулирование на Донбассе не с ним, а с группировками «ДНР» и «ЛНР». При этом российский лидер заявил о готовности обсудить с президентом Владимиром Зеленским в Москве отношения между Россией и Украиной.



РФ начнет 23 апреля отводить войска от границ с Украиной. Комментируя это, президент Владимир Зеленский отметил, что приветствует шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. При этом Украина «всегда на чеку», добавил он.



Боевые действия



В 2020 году в результате российской агрессии на Донбассе погибли 18 мирных жителей, 89 — получили ранения. В этом году жертвами войны стали 17 человек (7 погибших и 10 раненых). Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



В результате обстрелов боевиков 22 апреля украинский военнослужащий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.



Общество



По меньшей мере 400 тысяч жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей получили российские паспорта, сообщил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.



Международный комитет Красного Креста направил в неподконтрольные властям районы Донбасса гуманитарный груз весом 203 тонны.



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