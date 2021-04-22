Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 апреля

22 апреля 2021, 20:38

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 апреля

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области в результате осложнений из-за коронавируса умерли 30 человек. За минувшие сутки лаборатории сообщили о еще 847 больных. Всего на подконтрольной властям территории выявлено 74 450 заболевших: 56 803 человека выздоровели, 1 596 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области диагноз COVID-19 установлен еще у 189 человек. Кроме этого умерли 13 заболевших ранее, утверждают в группировке «ДНР». Всего там подтверждают 32 010 случаев заболевания: 25 635 человек выздоровели, летальных случаев — 2440.

На подконтрольной властям территории Луганской области лабораторно подтверждено 304 новых случая заболевания COVID-19. От осложнений умерли еще семь больных. Всего — 21 883 случая COVID-19. Из них 17 153 человека выздоровели, 653 — умерли.

В отдельных районах Луганщины зарегистрировано 54 новых случая COVID-19, заявили в «минздраве» группировки «ЛНР». Всего формирование признает 4262 случаев заболевания: выздоровели 3533 пациента, 380 — умерли.

Политика

Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц на Донбассе стоит на месте, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с послами стран «Большой семерки».

Намерения Украины о переносе переговоров Трехсторонней контактной группы из Минска — это поиск причин, чтобы уклониться от решения проблемы Донбасса. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с Александром Лукашенко в Москве.

Путин считает, что руководству Украины нужно обсуждать урегулирование на Донбассе не с ним, а с группировками «ДНР» и «ЛНР». При этом российский лидер заявил о готовности обсудить с президентом Владимиром Зеленским в Москве отношения между Россией и Украиной.

РФ начнет 23 апреля отводить войска от границ с Украиной. Комментируя это, президент Владимир Зеленский отметил, что приветствует шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. При этом Украина «всегда на чеку», добавил он.

Боевые действия

В 2020 году в результате российской агрессии на Донбассе погибли 18 мирных жителей, 89 — получили ранения. В этом году жертвами войны стали 17 человек (7 погибших и 10 раненых). Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

В результате обстрелов боевиков 22 апреля украинский военнослужащий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

Общество

По меньшей мере 400 тысяч жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей получили российские паспорта, сообщил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.

Международный комитет Красного Креста направил в неподконтрольные властям районы Донбасса гуманитарный груз весом 203 тонны. 

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

Еще по теме

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:38
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 апреля
17:04
93% случаев ограничений в работе ОБСЕ произошли в ОРДЛО
16:20
«ДНР»: В Донецке ранен мирный житель
14:02
Красный Крест отправил в ОРДЛО более 200 тонн гуманитарной помощи
13:22
На «русском» форуме в Донецке – только Пушилин. Пасечник не приехал
11:46
«ДНР» снова откроет «Еленовку» на один день для проезда
11:28
«ДНР»: 189 заболевших и 13 умерших от COVID-19
10:20
«ЛНР»: Погиб работник углеперерабатывающего предприятия
08:38
Боевики вывели на позиции «Грады»
22:01
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 апреля
17:42
«Это мера безопасности». В «ДНР» объяснили, почему нужен их «паспорт» для получения гражданства РФ 
15:51
В «ДНР» предупредили, что в этом году отдых в Седово снова будет по пропускам
12:38
«ДНР» хочет отменить комендантский час в выходные дни летом. При этом говорит об «угрозе наступления ВСУ»
11:50
Пушилин прокомментировал появление мешков с песком у админзданий Донецка
11:38
«ДНР»: 184 новых заболевших и 14 смертей среди пациентов с COVID-19
все новости
22:32
ОП: Реакция Зеленского на заявление Путина обязательно будет
21:40
Попросили надеть маску: В Мариуполе мужчина с топором разбил кассы в супермаркете ►
20:54
В Краматорске школьники останутся на «дистанционке» до 10 мая
20:53
ОБСЕ фиксирует усиление боевых действий вдоль линии соприкосновения
20:38
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 апреля
20:27
Высказывания российских представителей о «всеобщей мобилизации» в Украине – это дезинформация, заявили в украинском МИД
20:10
В Киевской области усиленный карантин продлили до 30 апреля
20:05
СБУ не располагает данными о наличии у нардепа Аксенова российского паспорта
19:48
Трое военных получили ожоги. ГБР расследует пожар в Рубежном как служебную халатность
19:35
Степанов: Дополнительных карантинных ограничений на Пасху пока не планируется
19:32
Собирал данные о воинских частях: СБУ задержала агента ФСБ РФ на Житомирщине
19:04
«Глупость и способ похоронить Минские соглашения»: Путин и Лукашенко высказались о переносе переговоров ТКГ из Беларуси
18:57
На Донетчине из-за непогоды обесточена Карловская фильтровальная станция
18:36
«Руководство Украины должно встречаться с «Л-ДНР». Путин — о приглашении Зеленского провести переговоры на Донбассе
18:24
В Мариуполе начал работать единый электронный билет на транспорт SmartTicketCity
все новости
ВИДЕО
Попросили надеть маску: В Мариуполе мужчина с топором разбил кассы в супермаркете ►
22 апреля, 21:40
Мешки с песком у зданий в Донецке, проблемы с выплатами пенсий, референдум по границе. Дайджест НД ►
19 апреля, 17:53
Новая «русская война» на Донбассе. Какой будет развязка? ►
17 апреля, 22:40

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция