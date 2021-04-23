В Украине зафиксировали два миллиона случаев коронавируса за все время пандемии

За минувшие сутки, 22 апреля, в Украине выявили 14 277 случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом выздоровели 18 964 человека. Умерли — 434 человека.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии ковид диагностировали у 2 004 630 человек в стране. Из них 1 552 267 пациентов выздоровели, а 41 700 случаев завершились летальным исходом.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 296), Киеве (1 269), Харьковской (1 137), Львовской (926) и Киевской (922) областях.



Во четверг провели 95 740 тестирований.



20 апреля 16 169 человек получили первую дозу вакцины от ковида. Всего в Украине 508 046 человек вакцинировались с начала прививочной кампании, из них пятеро получили вторую дозу и завершили вакцинацию.