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Украина получила вторую партию вакцины AstraZeneca

23 апреля 2021, 10:31

Украина получила вторую партию вакцины AstraZeneca

Сегодня Украина получила более 367 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом сообщил Минздрав.

В ведомстве пообещали, что эту партию, которую доставили в Украину ЮНИСЕФ и Всемирная организация здравоохранения, используют для вакцинации приоритетных групп, людей в возрасте старше 65 лет и тех, кто должен получить вторую дозу вакцины AstraZeneca в соответствии с определенным интервалом между первой и второй прививкой.

Вакцинация корейской AstraZeneca-SKBio начнется в большинстве регионов в среду, 28 апреля, сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

«Вакцина будет поставлена на национальный склад, в воскресенье начнется поставка на региональные склады. После того, как на региональных складах оформят документы, вакцину поставят в кабинеты прививок. Вакцинация в большинстве регионов начнется в среду», — сказал он во время брифинга, передает «Интерфакс-Украина».

Ляшко уточнил, что около 10 тысяч доз вакцины будет использовано для повторной вакцинации.

«Эта партия вакцин будет использоваться в большинстве случаев в кабинетах прививок. Часть партии оставят для проведения повторной вакцинации для людей, которые сделали первую прививку с 24 февраля — около 10 тысяч человек. Для использования этих вакцин в областях откроют 1950 пунктов прививок», — добавил он.

К концу мая Минздрав ожидает следующую поставку вакцины AstraZeneca (1,4 миллиона доз), к концу июня ожидается еще 950 тыся доз вакцины Pfizer.

Всего в Украине пока только 508 046 человек вакцинировались от ковида с начала прививочной кампании, из них пятеро получили вторую дозу и завершили вакцинацию. Сейчас в стране прививают вакцинами AstraZeneca/Covishield (500 тысяч доз), CoronaVac (215 тысяч доз) и Phizer (167 тысяч доз). 

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