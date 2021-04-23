«ДНР» заявила о 173 заболевших и 14 умерших от COVID-19

Группировка «ДНР» заявила о 173 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью в отдельных районах Донецкой области. Кроме этого, от осложнений умерли 14 заболевших ранее.



Как заявляют в «минздраве ДНР», с начала пандемии и по состоянию на 23 апреля COVID-19 диагностировали у 32 183 человек. Из них 25 817 человек выздоровели, 2454 — умерли.



У властей Украины нет данных о заболеваемости COVID-19 на неподконтрольных территориях.

За минувшие сутки, 22 апреля, в Украине выявили 14 277 случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом выздоровели 18 964 человека, умерли — 434.