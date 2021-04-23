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В Донецкой области от ковида умерли еще 30 человек. За сутки — более 800 заболевших

23 апреля 2021, 12:05

В Донецкой области от ковида умерли еще 30 человек. За сутки — более 800 заболевших

В течение последних нескольких дней в Донецкой области от коронавируса умерли еще 30 человек. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.

Новые летальные случаи зафиксированы в таких территориальных громадах: 13 в Мариупольской; 7 в Покровской; 2 в Торецкой, Бахмутской, Мангушской и Дружковской; по 1 в Мирноградской и Краматорской.

За четверг, 22 апреля, на Донетчине лабораторно подтвердили 807 новых случаев ковида, среди которых 40 детей.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области зарегистрировали 75 257 заболевших ковидом. Из них 57 290 человек выздоровели, а 1626 умерли.

За минувшие сутки, 22 апреля, в Украине выявили 14 277 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в стране коронавирус диагностировали уже у 2 004 630 человек. Из них 1 552 267 пациентов выздоровели, а 41 700 случаев завершились летальным исходом.

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