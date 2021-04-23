В Кремле заявили, что перемещения войск РФ не касаются предстоящей встречи Байдена и Путина

Нынешние перемещения российских войск никак не связаны с перспективами встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российское «РИА Новости».



По его словам, передислокация российских военных на территории РФ и российско-американские отношения – «это абсолютно не связанные явления».



«Мы говорили, что любые перемещения российских войск по территории России никому не угрожают, не представляют угрозу и не являются какой-то эскалацией. Россия делает для своего военного строительства то, что она считает необходимым, и для обучения войск – тоже что считает необходимым. Поэтому это абсолютно не тема и не вопрос для двусторонних российско-американских отношений», – сказал Песков.

В Минобороны РФ заявили, что Россия 23 апреля начнет отводить войска от границ с Украиной. Комментируя это, президент Владимир Зеленский отметил, что приветствует шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. При этом Украина «всегда начеку», добавил он.



Отведение Россией войск от границ с Украиной и из оккупированного Крыма частично соответствует действительности. Минобороны РФ приказало отвести только личный состав армий и дивизий, военная техника 41-й армии остается на полигоне под Воронежем. Об этом сообщила группа независимых российских расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), которая отслеживала переброску российских войск к границам Украины.