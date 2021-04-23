В ОРДЛО пропустили 19 грузовиков с гуманитарной помощью Красного Креста

Жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, временно неподконтрольных украинской власти, доставлено более 203 тонн гуманитарного груза. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Двенадцать грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста пересекли линию разграничения в КПВВ «Счастье», а семь – в КПВВ «Новотроицкое».



В составе гуманитарного груза – продуктовые наборы, хозяйственные товары, семена, строительные материалы, мебель, матрасы, медикаменты и предметы медицинского назначения.



«Следует подчеркнуть, что перемещение гуманитарных грузов в этих двух контрольных пунктах происходит регулярно. В то же время, ежедневное движение для граждан этими дорожными коридорами остается заблокированным российско-оккупационными войсками», – добавили в штабе ООС.

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