На Донетчине восстановили электроснабжение Карловской фильтровальной станции

Электроснабжение Карловской фильтровальной станции и 15 населенных пунктов Покровского района восстановлено, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.



Причиной отключения стало повреждение провода из-за грозы, которое произошло 22 апреля.



Энергетики «ДТЭК Донецкие электросети» восстановили электроснабжение линии Котляревская-Карловка 35 кВ, от которой зависит электропитание Карловской фильтровальной станции.



Также в Покровском районе восстановлено электроснабжение сел Карловка, Лесовка, Галициновка, Даниловка, Вознесенка, Новокалиново, Красногоровка, Архангельское, Керамик, Очеретино, Первомайское, Нетайлово, Уманское, Невельское, Калиново.



Карловская фильтровальная станция обеспечивает водоснабжение Покровской, Селидовской и Добропольской группы городов.