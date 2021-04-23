В Мариуполе продлили «дистанционку» для школьников, детсады переводят на четырехдневный режим

В Мариуполе из-за роста заболеваемости коронавирусом школьники будут обучаться дистанционно до 30 апреля включительно. Об этом сообщила директор департамента образования горсовета Татьяна Братчикова, передает MRPL.CITY.



«Ситуация с высоким уровнем заболеваемости сохраняется, поэтому мы приняли решение продлить дистанционное обучение. Также школы значительное время не отапливались, температура в помещениях держится на уровне 8-10 °C, переживаем, что дети могут заболеть», – сказала Татьяна Братчикова.



Кроме того, со следующей недели все детские дошкольные учреждения Мариуполя снова переводятся на четырехдневный режим работы, пятый день недели будет санитарным.



«Заболеваемость увеличилась и у детей младшего, школьного возраста, и у воспитателей. Какой из дней будет санитарным – определит каждое учреждение по согласованию с родителями», – уточнила Братчикова.