На Луганщине от COVID-19 умерли 16 пациентов, еще 244 человека заболели

В Луганской области подтверждено 244 новых случая заболевания COVID-19. От осложнений умерло еще 16 больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 43, Рубежное — 32, Северодонецк — 34, Беловодский район — 8, Белокуракинский — 5, Кормянский — 16, Марковский — 2, Новоайдарский — 11 Новопсковский — 12, Попаснянский — 6, Сватовский — 9, Станично-Луганский — 16, Старобельский — 37, Троицкий — 13.



За все время исследований на подконтрольной властям территории Луганщины выявлено 22 127 случаев COVID-19. Из них 17 393 человека выздоровели, 669 — умерли.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 65,9 (при пороговом 60).

За минувшие сутки, 22 апреля, в Украине выявили 14 277 случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом выздоровели 18 964 человека, умерли — 434.