Изготавливали наркотики и переправляли в ОРДЛО: СБУ заблокировала межрегиональную группировку

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность межрегиональной наркогруппировки, которая сбывала наркотики в Донецкой и Луганской областях и контрабандой через РФ переправляла в ОРДЛО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В СБУ установили, что наркобизнес организовали пятеро жителей Донецкой и Черкасской областей и оккупированного Сорокино Луганской области (до декоммунизации – Краснодон).



«"Товар" они изготавливали самостоятельно, а также закупали у сообщников. Клиентов искали через анонимные телеграм-каналы, сбывали через частный почтовый сервис и сеть "закладок". В течение месяца группа производила и реализовывала почти 2 килограмма наркотиков», – говорится в сообщении.



Сотрудники СБУ задокументировали три эпизода сбыта метадона и контрабандное перемещение психотропа через таможенную границу Украины.



Во время обысков по месту жительства участников группы правоохранители изъяли более двух килограммов наркотического вещества, 83 пакета с метадоном, готовых к реализации, а также оборудование для упаковки психотропов, общая стоимость которого составляет почти 2 миллиона гривен.



Продолжается досудебное следствие по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) и 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.



Организатору и одному из участников группы сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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