Прокуратура Донетчины начала расследование в связи с обстрелом дома многодетной семьи

Донецкая облпрокуратура начала расследование по факту обстрела боевиками жилого дома в поселке Пивничное под Торецком, где проживает многодетная семья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



22 апреля в 22:41 боевики обстреляли поселок Пивничное, в результате чего были повреждены забор из шифера и несколько окон жилого дома, в котором находились местные жители. Пострадавших вследствие обстрела нет.



Уголовное производство расследуется по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.