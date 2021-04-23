«ЛНР» отменила массовые первомайские мероприятия из-за COVID-19

Из-за роста заболеваемости COVID-19 группировка «ЛНР» рекомендовала жителям ОРЛО не посещать места скопления людей в период пасхальных праздников, а также отменила проведение массовых первомайских мероприятий.



Как сообщает пресс-служба «правительства ЛНР», «чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК)» решила на время пасхальных праздников рекомендовать жителям воздержаться от посещения кладбищ (кроме оформления услуг по погребению и участия в захоронении).



Также рекомендуется ограничить посещение храмов и проводить религиозные обряды на дому.



Кроме того, решено отменить проведение 1 мая в городах и районах «первомайских демонстраций, парада трудовых коллективов и культурно-массовых мероприятий в парках и скверах».

Группировка «ДНР» планирует проводить 9 мая «парад Победы». Участие в нем примут более 10 тысяч человек и почти 80 единиц техники.