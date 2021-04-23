Символ памяти и примирения: На Луганщине установят первый из мемориальных колоколов, о которых говорил Зеленский

Проект мемориального колокола в Меловом / Фото: пресс-служба Луганской ОГА

В Меловом Луганской области установят Колокол Памяти и примирения. Это первый из мемориальных колоколов, установку которых в разных уголках страны анонсировал президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году.



Как сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации, памятный колокол установят к 8 мая – Дню памяти и примирения.



«Почти год назад здесь, в Меловом, был президент Владимир Зеленский, который поручил установить колокол в память о погибших. Когда кончится эта необъявленная война, нам придется многих простить. Но это будет очень трудно. Поэтому Колокол Примирения является очень знаковым», – отметил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Проект разработан Днепровским архитектором Сергеем Дербиным, его реализуют за внебюджетные средства.



Также в Меловом будет реставрирован Мемориальный комплекс «Украина – освободителям», на территории которого и установят памятный знак.

В прошлом году, по случаю 75-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне президент Владимир Зеленский объявил о проекте создания мемориальных символов Украины. В рамках него в Луганской области будет установлен первый колокол — Колокол Памяти. Еще один символ — Колокол Победы — установят на Закарпатье. Еще два колокола, убежден президент, Украина сможет установить в оккупированных Донецке и Симферополе после их освобождения. Это будут Колокол Мира в Донецке и Колокол Единства в Симферополе.