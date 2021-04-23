Профильный комитет Верховной Рады согласовал государственный оборонный заказ на три года

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки согласовал показатели государственного оборонного заказа на 2021-2023 годы. Об этом сообщается на странице комитета в Facebook.



«Комитет только что согласовал показатели государственного оборонного заказа на 2021-2023 годы (с замечаниями)», – говорится в сообщении.



Как уточнили в партии «Слуга народа», вопрос рассматривался в закрытом режиме.



«Закупка и ремонт военной техники и вооружения – это вопрос нашей обороноспособности, развития оборонно-промышленного комплекса Украины. Это миллиарды гривен на улучшение состояния военной техники и вооружения в секторе нацбезопасности и обороны из наибольшего в истории Украины бюджета для этого направления», – отметил председатель комитета Александр Завитневич.