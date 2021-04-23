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Байдену понравились слова Путина в защиту экологии

23 апреля 2021, 19:30

Байдену понравились слова Путина в защиту экологии

Президент США Джозеф Байден в пятницу похвалил президента РФ Владимира Путина за его тезисы, высказанные на саммите по климату. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Bloomberg.

«Меня очень радует вчерашний призыв президента Путина к миру сотрудничать по сокращению выбросов углекислого газа, и США надеются на сотрудничество с Россией и другими странами по этому делу. Это многообещающе», – сказал Байден.

Газета напоминает, что у двух лидеров прохладные отношения, если судить по их заявлениям в прессе. В мартовском интервью Джо Байден заявил, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США и должна заплатить за свои действия. Он также утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина убийцей.

Но администрация Байдена подчеркнула, что она открыта для сотрудничества с Россией по общих целей.

Путин заявил в четверг: «Ни для кого не секрет, что условия, которые способствовали глобальному потеплению и связанные с этим проблемы, возвращаются обратно».

«Углекислый газ может оставаться в атмосфере сотни лет», – сказал Путин.

«Итак, недостаточно решить проблему новых выбросов. Также важно взять на себя задачу поглощения СО2, накопившийся в атмосфере», – заявил он.

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