Байдену понравились слова Путина в защиту экологии

Президент США Джозеф Байден в пятницу похвалил президента РФ Владимира Путина за его тезисы, высказанные на саммите по климату. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Bloomberg.



«Меня очень радует вчерашний призыв президента Путина к миру сотрудничать по сокращению выбросов углекислого газа, и США надеются на сотрудничество с Россией и другими странами по этому делу. Это многообещающе», – сказал Байден.



Газета напоминает, что у двух лидеров прохладные отношения, если судить по их заявлениям в прессе. В мартовском интервью Джо Байден заявил, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США и должна заплатить за свои действия. Он также утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина убийцей.



Но администрация Байдена подчеркнула, что она открыта для сотрудничества с Россией по общих целей.



Путин заявил в четверг: «Ни для кого не секрет, что условия, которые способствовали глобальному потеплению и связанные с этим проблемы, возвращаются обратно».



«Углекислый газ может оставаться в атмосфере сотни лет», – сказал Путин.



«Итак, недостаточно решить проблему новых выбросов. Также важно взять на себя задачу поглощения СО2, накопившийся в атмосфере», – заявил он.