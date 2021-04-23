По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 апреля

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области от коронавируса умерли еще 30 человек. За сутки выявлено 807 новых случаев заболевания. Всего на подконтрольной властям территории зарегистрировали 75 257 заболевших: 57 290 человек выздоровели, а 1626 — умерли.



Группировка «ДНР» заявила о 173 новых случаях заболевания. От осложнений умерли 14 заболевших ранее. Как заявляют в «минздраве ДНР», с начала пандемии COVID-19 диагностировали у 32 183 человек: 25 817 из них выздоровели, 2454 — умерли.



В Луганской области подтверждено 244 новых случая заболевания COVID-19. От осложнений умерло еще 16 больных. Всего — 22 127 случаев COVID-19. Из них 17 393 человека выздоровели, 669 — умерли.



В отдельных районах Луганской области зарегистрировано 23 новых случая COVID-19. Умерли пятеро заболевших ранее, заявили в группировке «ЛНР». Всего там признают 4285 случаев заболевания: 3582 пациентов выздоровели, 385 — умерли. «ЛНР» также отменила проведение массовых первомайских мероприятий.



Политика



Москва предлагает Парижу и Берлину до 27 апреля обсудить вопросы перемирия на востоке Украины, встреча могла бы пройти непосредственно на Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что встреча в Нормандском формате на Донбассе с участием представителей группировок «Л-ДНР» может размыть саму идею переговоров.



В Кремле заявили, что в ходе возможной встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина предположительно будут обсуждаться двусторонние отношения, но не вопрос Крыма. В свою очередь, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что переговоры президентов должны пройти либо на Донбассе, либо в нейтральной стране.



Права человека



Группировка «ДНР» приговорила к 2,5 годам заключения женщину за «публичные призывы к экстремистской деятельности».



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