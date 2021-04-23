Резников: Путин считает ОРДЛО «республиками», а значит автоматически вышел из Минских соглашений

Вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников предлагает проанализировать и в Нормандском формате, и в ОБСЕ недавнее заявление российского президента Владимира Путина.



По мнению Резникова, глава РФ признал «Л-ДНР», а значит вышел из Минских соглашений, потому что в них нет такого понятия, а есть отдельные районы Донецкой и Луганской областей.



«Согласно международному праву, предложение, которое мы услышали из уст президента России является официальным признанием двух квазиобразований оккупационного режима с соответствующими названиями "ДНР" и "ЛНР". Это, по сути, выход из Минских соглашений, потому что в Минских соглашениях нет такого понятия. Там есть понятия ОРДЛО Украины. Это важно проанализировать и в Нормандском формате, и в ОБСЕ», – заявил Резников в эфире «Свободы слова Савика Шустера».

22 апреля президент России Владимир Путин высказал готовность обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским двусторонние отношения в Москве, а для решения проблем Донбасса предложил ему встретиться с главами группировок «ЛНР» и «ДНР».

Ранее, 21 апреля, Зеленский предложил Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».