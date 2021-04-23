Хоккейный клуб «Донбасс» стал чемпионом Украины

23 апреля в Киеве на ледовой арене АТЭК прошел четвертый матч финала Украинской хоккейной лиги, в котором хоккейный клуб «Донбасс» в овертайме одолел киевский «Сокол» со счетом 4:3 и вернул себе чемпионский титул.

Как сообщает Украинская правда, что в четвертом матче финальной серии, который проходил на ледовой арене АТЕК в Киеве, «Сокол» вел 2:0, но удержать преимущество не смог.

В итоге «Донбассу» удалось сравнять счет, а в овертайме, благодаря голу Николая Козаковцева, вырвать победу в матче со счетом 3:4, и в "сухую" закончить финальную серию – 4-0.

Таким образом «Донбасс» в восьмой раз за 10 лет стал чемпионом Украины.

Лучшим игроком плей-офф признали защитника «Донбасса» Филиппа Пангелова-Юлдашев.