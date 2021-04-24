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«ДНР»: 12 пациентов с COVID-19 умерли, 219 человек – заболели

24 апреля 2021, 12:12

«ДНР»: 12 пациентов с COVID-19 умерли, 219 человек – заболели

Группировка «ДНР» заявила о 219 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью в отдельных районах Донецкой области. Кроме этого, от осложнений умерли 12 заболевших ранее.

По данным медиков ОРДО, с начала пандемии и по состоянию на 24 апреля COVID-19 диагностировали у 32 402 человек. Из них 25 962 человек выздоровели, 2466 — умерли.

В пятницу в «ДНР» сообщили о 14 умерших от осложнений COVID-19.

Официально украинская власть не располагает данными о заболеваемости COVID-19 на неподконтрольных территориях Донбасса и аннексированного Крыма.

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