На Донбассе по-прежнему повышен уровень заболеваемости ковидом

В течение последних нескольких дней в Донецкой области от коронавируса умерли еще 20 человек. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко. За пятницу, 23 апреля, на Донетчине лабораторно подтвердили 754 новых случаев ковида, среди которых 28 детей.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области зарегистрировали 76 011 заболевших ковидом. Из них 57 678 человек выздоровели, а 1 646 умерли.

В Луганской области за сутки подтвердили 255 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



От осложнений умер один человек. За все время исследований на подконтрольной территории Луганщины диагноз лабораторно подтвердили у 22 382 человек. Выздоровели – 17 555, лечатся – 4 157, умерли от осложнений – 670 человек.