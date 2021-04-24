Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Донбассе по-прежнему повышен уровень заболеваемости ковидом

24 апреля 2021, 14:30

На Донбассе по-прежнему повышен уровень заболеваемости ковидом

В течение последних нескольких дней в Донецкой области от коронавируса умерли еще 20 человек. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко. За пятницу, 23 апреля, на Донетчине лабораторно подтвердили 754 новых случаев ковида, среди которых 28 детей.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области зарегистрировали 76 011 заболевших ковидом. Из них 57 678 человек выздоровели, а 1 646 умерли.

В Луганской области за сутки подтвердили 255 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

От осложнений умер один человек. За все время исследований на подконтрольной территории Луганщины диагноз лабораторно подтвердили у 22 382 человек. Выздоровели – 17 555, лечатся – 4 157, умерли от осложнений – 670 человек.

Еще по теме

Места
Луганская область Донецкая область
Прочее
коронавирус

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:12
«ДНР»: 12 пациентов с COVID-19 умерли, 219 человек – заболели
09:30
«ЛНР»: За сутки четыре человека умерли от ковида, заболели – шестеро
20:58
До 2024 года в ОРДЛО могут выдать до двух миллионов российских паспортов – правозащитники
20:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 апреля
16:56
«ЛНР» отменила массовые первомайские мероприятия из-за COVID-19
14:37
«ДНР» лишила свободы на 2,5 года женщину за критику «республики» в соцсетях
11:04
«ДНР» заявила о 173 заболевших и 14 умерших от COVID-19
09:16
«ЛНР»: Пятеро пациентов умерли от COVID-19, еще 23 новых заболевших
20:38
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 апреля
17:04
93% случаев ограничений в работе ОБСЕ произошли в ОРДЛО
16:20
«ДНР»: В Донецке ранен мирный житель
14:02
Красный Крест отправил в ОРДЛО более 200 тонн гуманитарной помощи
13:22
На «русском» форуме в Донецке – только Пушилин. Пасечник не приехал
11:46
«ДНР» снова откроет «Еленовку» на один день для проезда
11:28
«ДНР»: 189 заболевших и 13 умерших от COVID-19
все новости
15:53
Россия закрыла несколько районов Черного моря вблизи Крыма
15:27
Резников: Мы спросим у ОБСЕ, как там расценивают слова Путина
14:30
На Донбассе по-прежнему повышен уровень заболеваемости ковидом
13:39
Телеканалы, связанные с Медведчуком, заблокированы в YouTube
12:12
«ДНР»: 12 пациентов с COVID-19 умерли, 219 человек – заболели
10:50
Резников: Кластеры – это попытка реанимации «непутевых» Минских соглашений
10:15
В пятницу люди чуть не остались ночевать в «серой зоне» у КПВВ «Новотроицкое»
09:30
«ЛНР»: За сутки четыре человека умерли от ковида, заболели – шестеро
09:04
Резников позвал «нормандских» советников из Франции и Германии на Донбасс
08:45
Коронавирус в Украине: Более 12 тысяч заболевших за стуки
08:30
На Донбассе вчера 20 раз обстреляли позиции украинских военных
23:04
Хоккейный клуб «Донбасс» стал чемпионом Украины
22:51
Резников: Путин считает ОРДЛО «республиками», а значит автоматически вышел из Минских соглашений
22:15
Кравчук: Россия все равно хочет управлять Украиной, даже если войска отойдут от границы
21:00
В «Л-ДНР» снова заявляют, что они – стороны в мирных переговорах, а Россия – нет
все новости
ВИДЕО
Хоккейный клуб «Донбасс» стал чемпионом Украины
23 апреля, 23:04
У нардепа Герасимова нашли незадекларированную виллу в Испании, у Волынца и Шахова — элитную недвижимость в Украине
23 апреля, 09:51
Попросили надеть маску: В Мариуполе мужчина с топором разбил кассы в супермаркете ►
22 апреля, 21:40

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция