Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Резников: Мы спросим у ОБСЕ, как там расценивают слова Путина

24 апреля 2021, 15:27

Резников: Мы спросим у ОБСЕ, как там расценивают слова Путина

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников предлагает инициировать от имени Украины запрос в ОБСЕ с просьбой пояснить, как международная организация расценивает заявление президента РФ Владимира Путина о том, что нужно вести переговоры с «ЛНР» и «ДНР» как самостоятельными субъектами.

Кроме этого, Резников заявил в эфире «Свободы слова Савика Шустера», что по его информации, «некоторые депутаты некоторых стран ведут между собой консультации» относительно того, чтобы признать группировки «Л-ДНР» террористическими или такими, что носят признаки террористических. Для этого страны запрашивают публичную информацию украинских судов, а именно решения, в которых уже использовались данные термины.  

Резников также сообщил, что предложит министерству иностранных дел Украины обратиться к МИД РФ с нотой о разъяснении, что имел ввиду Владимир Путин в своем недавнем выступлении.

Глава Минреинтеграции расценивает слова российского президента как выход из Минских соглашений.

Отметим, что Путин и ранее упоминал названия «ДНР» и «ЛНР» на пресс-конференциях.

Читайте также:

Резников: Кластеры – это попытка реанимации «непутевых» Минских соглашений

 

22 апреля президент России Владимир Путин высказал готовность обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским двусторонние отношения в Москве, а для решения проблем Донбасса предложил ему встретиться с главами группировок «ЛНР» и «ДНР».

Ранее, 21 апреля, Зеленский предложил Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

Еще по теме

Люди
Владимир Путин Алексей Резников
Организации
ДНР ЛНР ОБСЕ

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:12
«ДНР»: 12 пациентов с COVID-19 умерли, 219 человек – заболели
09:30
«ЛНР»: За сутки четыре человека умерли от ковида, заболели – шестеро
20:58
До 2024 года в ОРДЛО могут выдать до двух миллионов российских паспортов – правозащитники
20:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 апреля
16:56
«ЛНР» отменила массовые первомайские мероприятия из-за COVID-19
14:37
«ДНР» лишила свободы на 2,5 года женщину за критику «республики» в соцсетях
11:04
«ДНР» заявила о 173 заболевших и 14 умерших от COVID-19
09:16
«ЛНР»: Пятеро пациентов умерли от COVID-19, еще 23 новых заболевших
20:38
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 апреля
17:04
93% случаев ограничений в работе ОБСЕ произошли в ОРДЛО
16:20
«ДНР»: В Донецке ранен мирный житель
14:02
Красный Крест отправил в ОРДЛО более 200 тонн гуманитарной помощи
13:22
На «русском» форуме в Донецке – только Пушилин. Пасечник не приехал
11:46
«ДНР» снова откроет «Еленовку» на один день для проезда
11:28
«ДНР»: 189 заболевших и 13 умерших от COVID-19
все новости
15:53
Россия закрыла несколько районов Черного моря вблизи Крыма
15:27
Резников: Мы спросим у ОБСЕ, как там расценивают слова Путина
14:30
На Донбассе по-прежнему повышен уровень заболеваемости ковидом
13:39
Телеканалы, связанные с Медведчуком, заблокированы в YouTube
12:12
«ДНР»: 12 пациентов с COVID-19 умерли, 219 человек – заболели
10:50
Резников: Кластеры – это попытка реанимации «непутевых» Минских соглашений
10:15
В пятницу люди чуть не остались ночевать в «серой зоне» у КПВВ «Новотроицкое»
09:30
«ЛНР»: За сутки четыре человека умерли от ковида, заболели – шестеро
09:04
Резников позвал «нормандских» советников из Франции и Германии на Донбасс
08:45
Коронавирус в Украине: Более 12 тысяч заболевших за стуки
08:30
На Донбассе вчера 20 раз обстреляли позиции украинских военных
23:04
Хоккейный клуб «Донбасс» стал чемпионом Украины
22:51
Резников: Путин считает ОРДЛО «республиками», а значит автоматически вышел из Минских соглашений
22:15
Кравчук: Россия все равно хочет управлять Украиной, даже если войска отойдут от границы
21:00
В «Л-ДНР» снова заявляют, что они – стороны в мирных переговорах, а Россия – нет
все новости
ВИДЕО
Хоккейный клуб «Донбасс» стал чемпионом Украины
23 апреля, 23:04
У нардепа Герасимова нашли незадекларированную виллу в Испании, у Волынца и Шахова — элитную недвижимость в Украине
23 апреля, 09:51
Попросили надеть маску: В Мариуполе мужчина с топором разбил кассы в супермаркете ►
22 апреля, 21:40

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция