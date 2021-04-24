Резников: Мы спросим у ОБСЕ, как там расценивают слова Путина

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников предлагает инициировать от имени Украины запрос в ОБСЕ с просьбой пояснить, как международная организация расценивает заявление президента РФ Владимира Путина о том, что нужно вести переговоры с «ЛНР» и «ДНР» как самостоятельными субъектами.



Кроме этого, Резников заявил в эфире «Свободы слова Савика Шустера», что по его информации, «некоторые депутаты некоторых стран ведут между собой консультации» относительно того, чтобы признать группировки «Л-ДНР» террористическими или такими, что носят признаки террористических. Для этого страны запрашивают публичную информацию украинских судов, а именно решения, в которых уже использовались данные термины.



Резников также сообщил, что предложит министерству иностранных дел Украины обратиться к МИД РФ с нотой о разъяснении, что имел ввиду Владимир Путин в своем недавнем выступлении.



Глава Минреинтеграции расценивает слова российского президента как выход из Минских соглашений.



Отметим, что Путин и ранее упоминал названия «ДНР» и «ЛНР» на пресс-конференциях.

22 апреля президент России Владимир Путин высказал готовность обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским двусторонние отношения в Москве, а для решения проблем Донбасса предложил ему встретиться с главами группировок «ЛНР» и «ДНР».

Ранее, 21 апреля, Зеленский предложил Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».