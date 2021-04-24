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Одесская область перестала быть «красной»

24 апреля 2021, 17:15

Одесская область перестала быть «красной»

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на внеочередном заседании 24 апреля вывела Одесскую область из «красной» зоны эпидемиологической опасности. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

«Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 25 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Одесской области и применить на территории Одесской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности», — написал Немчинов в Telegram.

По словам заместителя министра здравоохранения — главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, в Одесской области стабилизировалась ситуация с распространением COVID-19 и на 24 апреля достигнуты показатели, которые позволяют региону стать «оранжевым».

«Еженедельное количество новых случаев заболевания COVID-19 уменьшилось за последние три недели в два раза, а за последнюю неделю спад заболеваемости составляет 21%. Похожими темпами снижается и количество госпитализаций, в частности, за три недели количество новых госпитализаций в ковидные больницы уменьшилось в полтора раза, а за последнюю неделю на минус 14%», — отметил Виктор Ляшко и добавил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ тожже стабилизировалась.

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