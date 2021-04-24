Украина просит Германию предоставить оборонительное вооружение – СМИ

В последние недели на фоне российской военной активности украинское побережье Черного моря считается возможной целью вторжения. Теперь Киев просит помощи у Германии в виде оборонительного вооружения, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung

Украина просит у Германии системы, с помощью которых она могла бы защитить свое черноморское побережье от вторжения: это противовоздушная оборона, части противокорабельных ракет и оборудование для разминирования, а также бывшие в эксплуатации немецкие корветы. Но среди немецких политиков нет единого мнения по данному вопросу.

Как пишет издание со ссылкой на инсайдеров в обеих странах, министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил против передачи Украине вооружения, но в то же время министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что занимает «открытую позицию» по данному вопросу.

Председатель комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Рёттген заявил, что «поскольку Россия угрожает войной, было бы неправильно исключать поставку чисто оборонительных систем оружия сейчас». Однако его коллега Родерих Кизеветтер заявил, что скептично относится к подобной идее. Он призвал ввести санкции против окружения президента России Владимира Путина и российских бизнесменов в случае эскалации кризиса.



Председатель Европейского комитета Гюнтер Крихбаум потребовал от Берлина в случае необходимости остановить немецко-российский газопровод «Северный поток – 2», «если Россия не прекратит попытки шантажа».