Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Бессмертный полк» по-днровски: Портреты боевиков – впереди, ветеранов – в последних рядах

24 апреля 2021, 19:25

«Бессмертный полк» по-днровски: Портреты боевиков – впереди, ветеранов – в последних рядах

Группировка «ДНР» утвердила концепцию акции «Бессмертный полк», которая пройдет 9 мая в Донецке и других городах, сообщают местные интернет-ресурсы.

Представитель штаба движения «Молодая республика» Евгения Кротова заявила, что для организации шествий «Бессмертного полка» в этом году планируют задействовать 1330 волонтеров.

Также Кротова рассказала, как будет проходить акция в Донецке. По ее словам, во главе шествия пройдут три «коробки» по 100 человек. В первой из них будут нести фотографии «героев ДНР» – погибших боевиков, во второй – портреты воинов-интернационалистов, в последней – фотографии ветеранов Второй мировой войны. Далее все желающие могут присоединиться с портретами своих родственников.

«Мы предложили использовать эту концепцию для проведения акции в других городах и районах», – сказала Кротова.

Группировка «ДНР» планирует провести массовые шествия «Бессмертного полка» 9 мая. Заявлено, что участие в акции примут примерно 250 тысяч человек. В Донецке шествие планируют провести по улице Артема. Всех желающих приглашают прийти с заранее заготовленным транспарантом и фотографией своего родственника. При этом организаторы не указали, будут ли действовать противоэпидемиологические меры, связанные с пандемией коронавируса.

Шествие «Бессмертного полка» традиционно проходит в России 9 мая. Аналогичную акцию проводят группировки «ДНР» и «ЛНР». В 2020 году «Бессмертный полк» на неконтролируемой территории Донбасса прошел в режиме онлайн.

Читайте также:

«ДНР» готовится вывести на парад 9 мая свыше 10 тысяч человек

Еще по теме

Прочее
9 мая 9 мая в Донецке ДНР

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:25
«Бессмертный полк» по-днровски: Портреты боевиков – впереди, ветеранов – в последних рядах
12:12
«ДНР»: 12 пациентов с COVID-19 умерли, 219 человек – заболели
09:30
«ЛНР»: За сутки четыре человека умерли от ковида, заболели – шестеро
20:58
До 2024 года в ОРДЛО могут выдать до двух миллионов российских паспортов – правозащитники
20:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 апреля
16:56
«ЛНР» отменила массовые первомайские мероприятия из-за COVID-19
14:37
«ДНР» лишила свободы на 2,5 года женщину за критику «республики» в соцсетях
11:04
«ДНР» заявила о 173 заболевших и 14 умерших от COVID-19
09:16
«ЛНР»: Пятеро пациентов умерли от COVID-19, еще 23 новых заболевших
20:38
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 апреля
17:04
93% случаев ограничений в работе ОБСЕ произошли в ОРДЛО
16:20
«ДНР»: В Донецке ранен мирный житель
14:02
Красный Крест отправил в ОРДЛО более 200 тонн гуманитарной помощи
13:22
На «русском» форуме в Донецке – только Пушилин. Пасечник не приехал
11:46
«ДНР» снова откроет «Еленовку» на один день для проезда
все новости
20:12
Требуют выплатить задолженность: На Донетчине горняки отказались спускаться в шахту
19:54
В Мариуполе начнут прививать от коронавируса учителей и работников городских предприятий
19:29
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 26 апреля, снова на один день
19:25
«Бессмертный полк» по-днровски: Портреты боевиков – впереди, ветеранов – в последних рядах
19:06
Житель Мариуполя, который с топором громил супермаркет, арестован без права внесения залога
18:37
На Луганщине проходят автогонки MUD Race Кубка украинского бездорожья
17:46
Украина просит Германию предоставить оборонительное вооружение – СМИ
17:23
«Укрзализныця» запускает ряд поездов, в том числе Мариуполь – Одесса
17:15
Одесская область перестала быть «красной»
15:53
Россия закрыла несколько районов Черного моря вблизи Крыма
15:27
Резников: Мы спросим у ОБСЕ, как там расценивают слова Путина
14:30
На Донбассе по-прежнему повышен уровень заболеваемости ковидом
13:39
Телеканалы, связанные с Медведчуком, заблокированы в YouTube
12:12
«ДНР»: 12 пациентов с COVID-19 умерли, 219 человек – заболели
10:50
Резников: Кластеры – это попытка реанимации «непутевых» Минских соглашений
все новости
ВИДЕО
Хоккейный клуб «Донбасс» стал чемпионом Украины
23 апреля, 23:04
У нардепа Герасимова нашли незадекларированную виллу в Испании, у Волынца и Шахова — элитную недвижимость в Украине
23 апреля, 09:51
Попросили надеть маску: В Мариуполе мужчина с топором разбил кассы в супермаркете ►
22 апреля, 21:40

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция