«Бессмертный полк» по-днровски: Портреты боевиков – впереди, ветеранов – в последних рядах

Группировка «ДНР» утвердила концепцию акции «Бессмертный полк», которая пройдет 9 мая в Донецке и других городах, сообщают местные интернет-ресурсы.



Представитель штаба движения «Молодая республика» Евгения Кротова заявила, что для организации шествий «Бессмертного полка» в этом году планируют задействовать 1330 волонтеров.



Также Кротова рассказала, как будет проходить акция в Донецке. По ее словам, во главе шествия пройдут три «коробки» по 100 человек. В первой из них будут нести фотографии «героев ДНР» – погибших боевиков, во второй – портреты воинов-интернационалистов, в последней – фотографии ветеранов Второй мировой войны. Далее все желающие могут присоединиться с портретами своих родственников.



«Мы предложили использовать эту концепцию для проведения акции в других городах и районах», – сказала Кротова.

Группировка «ДНР» планирует провести массовые шествия «Бессмертного полка» 9 мая. Заявлено, что участие в акции примут примерно 250 тысяч человек. В Донецке шествие планируют провести по улице Артема. Всех желающих приглашают прийти с заранее заготовленным транспарантом и фотографией своего родственника. При этом организаторы не указали, будут ли действовать противоэпидемиологические меры, связанные с пандемией коронавируса.



Шествие «Бессмертного полка» традиционно проходит в России 9 мая. Аналогичную акцию проводят группировки «ДНР» и «ЛНР». В 2020 году «Бессмертный полк» на неконтролируемой территории Донбасса прошел в режиме онлайн.