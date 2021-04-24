На Луганщине проходят автогонки MUD Race Кубка украинского бездорожья

Гонки Кубка украинского бездорожья в Северодонецке / Фото: пресс-служба Луганской ОГА

В Северодонецке сегодня, 24 апреля, стартовали автогонки третьего этапа Кубка украинского бездорожья и одной из суперсерий MUD Race. Участие в гонках принял глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, сообщает пресс-служба ОГА.

Организатором соревнований выступил автоклуб «Авангард». Как рассказал его руководитель Андрей Бутенко, трасса для гонок протяженностью 2,5 км с шестью участками повышенной сложности является уникальной. Ее вместе с энтузиастами из «Авангарда» строили военные.

Участие в гонках принимают около 70 команд из Луганской, Донецкой, Херсонсокй, Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Запорожской и Сумской областей. Спортсмены соревнуются в восьми категориях транспортных средств: TR-0 (Standart), TR-1 (Raid), TR-2 (Hard), TR-3 (Proto), ATV, UTV, Quard и Junior.

Глава области Сергей Гайдай в экипаже с нардепом Алексеем Кузнецовым стартовали в категории транспортных средств TR-0 (Standart). Как признался руководитель Луганской ОГА, это первый в его жизни опыт участия в подобных соревнованиях.



Одновременно со взрослыми на специальной детской трассе на квадроциклах выступили юные рейсеры.