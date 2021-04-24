Житель Мариуполя, который с топором громил супермаркет, арестован без права внесения залога

В Мариуполе Приморский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому, который с топором ворвался в супермаркет и разбил витрины. Мужчина арестован на два месяца без права внесения залога, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



22 апреля полицейские задержали мужчину, который совершил хулиганские действия в магазине Мариуполя. Кроме того, во время обыска по его месту жительства полиция изъяла оружие и наркотики.



По факту правонарушений, совершенных подозреваемым, было начато сразу несколько уголовных производств: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.



Максимальное наказание, которое может грозить фигуранту – до семи лет лишения свободы.

В Мариуполе 22 апреля мужчина с топором совершил нападение на супермаркет – разбил витрины и кассовые аппараты. Он начал погром из-за того, что сотрудник супермаркета сделал замечание его жене, поскольку она была в помещении без маски. Как выяснилось, 35-летний местный житель уже попадал в поле зрения полиции за аналогичное преступление. В декабре 2020 года он разгромил кассу в другом супермаркете.