В Мариуполе начнут прививать от коронавируса учителей и работников городских предприятий

В Мариуполь на следующей неделе должны прибыть 5 тысяч доз вакцины от коронавируса. В городе формируют списки на вакцинацию, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.



Как сообщил директор Центра первичной медико-санитарной помощи №2 Евгений Матвеев, на сегодня привились 1970 мариупольцев. В каждом ЦПМСП действует по одной бригаде, которая проводит вакцинацию. В планах – увеличить их до трех.



«На следующей неделе ожидается прибытие более 5 тысяч доз вакцины. В связи с этим городской голова дал распоряжение профильным подразделениям организовать процесс формирования списков желающих вакцинироваться на градообразующих и коммунальных предприятиях, а также в учреждениях образования», – говорится в сообщении горсовета.



Директор городской больницы №9 Александр Железняк отметил, что несмотря на уменьшение количества больных, COVID-19 становится более опасным. Все больше поступает в больницу молодых людей. Течение заболевания более тяжелое, поэтому ключевым элементом борьбы с заболеванием является вакцинация.



С начала пандемии в Мариуполе зафиксировано 25 947 случаев заболевания коронавирусом, 22 742 пациента выздоровели. В городе на лечении находится 2759 пациентов, у которых подтвержден COVID-19.