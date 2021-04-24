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Штаб ООС: Боевики 4 раза обстреляли позиции украинских военных

24 апреля 2021, 20:30

Штаб ООС: Боевики 4 раза обстреляли позиции украинских военных

С начала суток 24 апреля зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

В частности, неподалеку населенных пунктов Троицкое и Лебединское боевики совершили обстрел позиций украинских военных из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Новгородское НВФ вели огонь в сторону украинских позиций из ручных противотанковых гранатометов.

В направлении населенного пункта Пески боевики открывали огонь из стрелкового оружия.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

«Еще раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы», – подчеркивают в штабе ООС.

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