В США считают преждевременным говорить об отводе российских войск от Украины

В министерстве обороны США считают, что на нынешнем этапе преждевременно оценивать заявления российской стороны об отводе войск от Украины. Об этом заявил во время брифинга в пятницу представитель Пентагона Джон Кирби, передает «Укринформ».



«Мы видели комментарии российской стороны о том, как они завершают обучение и собираются передислоцироваться. Пока слишком рано говорить с любой конкретикой прямо сейчас, в пятницу днем, насколько мы можем это принимать за чистую монету», – отметил представитель американского оборонного ведомства.



Он также сообщил, что в США наблюдают за процессом «очень-очень тщательно».



Представитель Пентагона снова подчеркнул, что Соединенные Штаты в дальнейшем «призывают Россию прекратить провокации, уважать территориальную целостность Украины и не производить действий, которые только дестабилизируют ситуацию вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму».

В Минобороны РФ заявили, что Россия 23 апреля начнет отводить войска от границ с Украиной. Комментируя это, президент Владимир Зеленский отметил, что приветствует шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. При этом Украина «всегда начеку», добавил он.



Отведение Россией войск от границ с Украиной и из оккупированного Крыма частично соответствует действительности. Минобороны РФ приказало отвести только личный состав армий и дивизий, военная техника 41-й армии остается на полигоне под Воронежем. Об этом сообщила группа независимых российских расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), которая отслеживала переброску российских войск к границам Украины.