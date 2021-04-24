Будут снимать кино: В Славянске построят блокпост и перекроют движение транспорта

В Славянске в связи с проведением киносъемок будет временно ограничено движение транспорта в воскресенье, 25 апреля. Об этом сообщает Славянский горсовет со ссылкой на Краматорское районное управление полиции в Донецкой области.



«В воскресенье, 25 апреля, с 04:00 до 19:00 будет ограничено движение со стороны улицы Донэнерго на улицу Приозерная (мост через реку Казенный Торец)», – говорится в сообщении.



Как пояснили в полиции, по заказу Государственного агентства Украины по вопросам кино одесская компания снимает в Славянске фрагмент фильма об адаптации военнослужащих в гражданской жизни после плена.



«Обращаем внимание граждан, что на время съемок на мосту через реку Казенный Торец будет установлена декорация – блокпост, который будет демонтирован 26 апреля», – добавили в районном управлении полиции.



Правоохранители предупреждают водителей о возможных неудобствах в связи с перекрытием движения транспорта и рекомендуют заранее планировать маршрут.