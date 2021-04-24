На «карантинные» выплаты для ФОПов подали уже 273 тысячи заявок

Физлица-предприниматели (ФОПы) и наемные работники из «красных» зон карантина за несколько дней подали уже более 273 тысяч заявок на получение разовой материальной помощи. Об этом рассказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время прямого эфира Радио НВ.



Заявки оформляют через портал и приложение «Дія». Процедура максимально автоматизирована: оформить заявку можно в несколько кликов с любого уголка Украины. Пользователям нужно будет лишь ввести IBAN своего личного гривневого счета.



«На этот раз предприниматели еще активнее подают заявки на получение материальной помощи, чем в прошлом году. Люди увидели, что это можно сделать удобно и быстро, поэтому активность так велика. Подать заявку можно в течение 30 дней со дня введения "красной" зоны в области, где вы ведете деятельность. Поэтому еще есть время», – сообщил Федоров.

С 19 апреля на портале или в приложении «Дія» можно подать заявку на получение единовременной материальной помощи в размере 8000 гривен. Эта услуга доступна ФОПам и наемным работникам, которые приостановили свою деятельность на время пребывания области в «красной» зоне.



Услуга по оформлению материальной помощи доступна в течение года для определенных КВЭД, подпадающих под карантин. А если регион был отнесен к «красной» зоне в течение февраля-марта 2021 года, то можно подать заявку до 18 мая 2021 года включительно.



Заявка на получение материальной помощи также позволяет дополнительно получить выплату из средств местного бюджета. Решение о назначении и размере выплаты принимают органы местного самоуправления.