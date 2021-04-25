«ЛНР» зарегистрировала одну смерть и пять новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в отдельных районах Луганской области зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусом и одна смерть среди пациентов с этим заболеванием. Об этом 25 апреля заявили в «Минздраве» группировки «ЛНР».



Всего по состоянию на 25 апреля формирование признало 4 296 случаев инфекции COVID-19. С полным выздоровлением выписали 3 640 человек (23 за минувшие сутки), 390 пациентов умерли.



Официально украинская власть не располагает данными о заболеваемости COVID-19 на неподконтрольных территориях Донбасса и аннексированного Крыма.