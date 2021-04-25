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Беспилотники ОБСЕ обстреляли вблизи Марьинки и Красногоровки

25 апреля 2021, 10:37

Беспилотники ОБСЕ обстреляли вблизи Марьинки и Красногоровки

23 апреля вблизи Марьинки и Красногоровки из стрелкового оружия были обстреляны беспилотники миссии ОБСЕ. Об этом сообщается в отчете миссии.

Так, во время анонсированного запуска беспилотника в Марьинке наблюдатели слышали 5 очередей и 17 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии примерно 1–2 км к северу.

«По оценке, огонь вели в направлении БПЛА, который пролетал вблизи позиций Вооруженных сил Украины, ориентировочно в 1 км к северу от местоположения патруля миссии», — говорится в отчете.

В тот же день, находясь приблизительно в 2,5 км к югу от Красногоровки наблюдатели слышали 15 очередей и 2 выстрела из стрелкового оружия на расстоянии примерно 2 км к востоку. По оценке патруля ОБСЕ, огонь вели в направлении БПЛА, который пролетал вблизи позиций Вооруженных сил Украины, ориентировочно в 2,2 км к востоку от местоположения патруля.

Команда миссии выполнила посадку летательных аппаратов в обоих случаях.

Кроме этого, во время полетов беспилотников над этими районами наблюдатели фиксировали воздействие помех сигналу GPS.

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