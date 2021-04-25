«ДНР»: 11 смертей и 158 новых случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки так называемый минздрав группировки «ДНР» зарегистрировал 158 новых случаев заражения коронавирусом. В результате осложнений умерли 11 человек, заболевших ранее.



Всего с начала пандемии «ДНР» признала 32 560 заболевших коронавирусом. Из них на стационарном и амбулаторном лечении остаются 4 121 пациент, 25 962 выписаны, 2 477 скончались.



За сутки выявлено 80 случаев пневмоний, на 42 случая меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализированы 55 человек. Всего на лечении 1392 пациентов с пневмониями, из них 608 на кислородной поддержке (+25 за сутки). С 18 марта 2021 года выявлено 1285 пациентов, ранее переболевших Covid-19.



Официально украинская власть не располагает данными о заболеваемости COVID-19 на неподконтрольных территориях Донбасса и аннексированного Крыма.