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NYT: Владелец боеприпасов во Врбетице признал поставки оружия в Украину

25 апреля 2021, 12:53

NYT: Владелец боеприпасов во Врбетице признал поставки оружия в Украину

Владелец оружейной компании EMCO Эмилиан Гебрев признал, что поставлял вооружение в Украину после начала конфликта на востоке страны в 2014 году, ранее он это отрицал. Оружие хранилось на складе во Врбетице, где осенью 2014-го произошли взрывы. Об этом Гебрев заявил в письме, которое он отправил в редакцию The New York Times.

Как отмечает газета, ранее болгарский бизнесмен утверждал, что EMCO прекратила экспорт боеприпасов в Украину в начале конфликта, и оружие, хранившееся на чешских складах, не было предназначено для экспорта в эту страну. Однако в письме изданию он признал, что компания в конце 2014 года заключила контракт с «уполномоченными украинскими компаниями».

NYT также ссылается на бывшие и действующие должностные лица Украины, которые на условиях анонимности сообщили изданию, что EMCO в 2014 году подписала контракт на поставку артиллерийских боеприпасов для украинских военных.

Украинский экс-чиновник рассказал журналистам, что на коробках с боеприпасами в качестве точки назначения был указан Таиланд. Это было сделано, чтобы те, кто симпатизирует России, не смогли воспрепятствовать поставкам. Сам Гебрев отрицал, что его компания неправильно маркировала товары на экспорт.

По словам собеседника издания, несмотря на это, российские власти узнали о поставках и потребовали от Болгарии, чтобы они прекратились.

Издание Irozhlas сообщало, что на складах, которые были взорваны в районе Врбетице в 2014 году могло находиться оружие для Украины. В то время они были в аренде коммерческой компании Imex Group, которая официально занимается торговлей вооружением. Оружие со складов должны были переправить в Болгарию.

Заказчиком значилась компания Emco Эмилиана Гебрева, который в 2015 году дважды становился жертвой химической атаки.

По данным чешского издания Respect, Гебрев был одним из поставщиков товаров военного назначения для МВД и Национальной гвардии Украины.

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