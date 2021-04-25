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На Донетчине выявили почти 600 новых случаев заболевания ковидом

25 апреля 2021, 14:03

На Донетчине выявили почти 600 новых случаев заболевания ковидом

За прошедшие сутки, 24 апреля, лаборатории Донетчины сообщили о еще 582 больных коронавирусной болезнью, среди которых 28 детей. Об этом говорится на странице главы облгосадминистрации Павла Кириленко.

Так, 109 новых случаев заболевания выявили в Мариупольской ОТГ, 69 в Покровской, по 67 в Волновахской и Краматорской ОТГ, 65 в Добропольской, 55 в Славянской, 48 в Мирноградской, 25 в Дружковской, 16 в Угледарской, по 13 в Бахмутской и Марьинской ОТГ, 10 в Авдеевской, девять в Кураховской, восемь в Великоновоселковской, четыре в Селидовской, три в Александровской, один в Константиновской.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области зарегистрировали 76 593 заболевших ковидом. Из них 57 825 человек выздоровели, а 1 646 умерли.

Группировка «ДНР» зарегистрировала 166 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. В результате осложнений умерли 11 человек, заболевших ранее. Всего с начала пандемии формирование признало 32 560 заболевших коронавирусом. Из них на стационарном и амбулаторном лечении остаются 4 121 пациент, 25 962 выписаны, 2 477 скончались.

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