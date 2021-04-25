В Луганской области подтверждено 52 новых случая ковида. Четыре человека умерли

За прошедшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 52 новых случая COVID-19. От осложнений умерли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



Уточняется, что умерли 60-летний мужчина, 70, 75-летние женщины из Лисичанска и 68-летняя женщина из Станично-Луганского района.



Так, восемь новых случаев выявили в Лисичанске, 13 в Рубежном, десять в Северодонецке, семь в Троицком районе, пять в Кормянском, три в Сватовском, по два в Новопсковском и Попаснянском районах, по одному в Станично-Луганском и Меловском районах.



За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 22 434 человек. Из них выздоровели — 17 594 (39 за последние сутки); лечатся — 4 166, умерли — 674 пациентов.



В ОГА отметили, что уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 62,0 (при пороговом 60).