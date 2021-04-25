В Украине на майские праздники не будут менять модель карантина

В Украине действующая модель карантина на праздничные дни в начале мая текущего года меняться не будет. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



«Правительство не будет на майские праздники менять модель адаптивного карантина, поскольку он демонстрирует свою действенность: на этой неделе из "красной" зоны уже вышли Черновицкая и Одесская области, где стабилизировалась динамика заболеваемости. На следующей неделе к ним могут присоединиться еще несколько областей», — сообщил он.



Премьер рассказал, что на текущей неделе обсудил вопрос соблюдения карантина с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций в преддверии праздника Пасхи.



А также призвал граждан Украины проявить ответственность, осторожность и избегать массовых скоплений на праздники.