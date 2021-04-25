Уроженец Мариуполя Радивилов выиграл золото на чемпионате Европы по спортивной гимнастике

Украинский гимнаст Игорь Радивилов победил на чемпионате Европы, который проходит в Базеле. Радивилову 28 лет. Он уроженец Мариуполя.



Гимнаст стал лучшим в опорном прыжке, по сумме двух попыток на 58 сотых балла опередив уроженца России Андрея Медведева, выступающего под флагом Израиля. Это второе подряд золото для Радивилова на чемпионате Европы в опорном прыжке. В 2020 году он также победил в этой дисциплине.



Всего для Радивилова это 11-я медаль чемпионатов Европы.

Igor Radivilov (UKR) successfully defends his European title on vault! #Basel2021 pic.twitter.com/NykhRCF2IO — European Gymnastics (@UEGymnastics) April 25, 2021