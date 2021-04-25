Россия добавила США в «список недружественных государств»

Россия начала формировать перечень «недружественных государств», которым будет запрещено нанимать российских граждан на работу в своих диппредставительствах в РФ.



Как сообщила официальная представительница министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, уже в данном списке находятся США. Об этом передает ТАСС. Остальную часть списка объявят, когда опубликуют распоряжения правительства. В МИД России говорят, что создать такой перечень решили, чтобы «защитить страну от вражеских недружественных акций».



«Теперь мы ожидаем выхода распоряжения правительства во обеспечение реализации соответствующего указа... А кто же эти самые недружественные государства? Список сейчас формируется... Как мы понимаем, вся история началась с очередного витка недружественных действий США... Как вы понимаете и как я могу это подтвердить, естественно, в списке фигурируют США», — сказала Захарова.



Накануне был опубликован указ президента РФ Владимира Путина. Им он и ввел соответствующий запрет.