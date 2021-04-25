Кравчук: ТКГ обсуждает документ о санкциях для нарушителей тишины на Донбассе

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы может быть принят документ, который позволит усовершенствовать механизм соблюдения режима тишины на Донбассе. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире телеканала «Дом».



По его словам, документ содержит семь пунктов в дополнение к тому механизму, который уже задействован с июля 2020 года.



«На последнем заседании ТКГ наш документ, предложения ОРДЛО и предложения России были взяты к обсуждению. И, как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это впервые. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказал, что это историческое событие», — рассказал Кравчук.



Сейчас этот документ совершенствует рабочая группа.



Кравчук озвучил некоторые из пунктов: «Во-первых, усилить контроль над соблюдением режима прекращения огня, в том числе, с помощью миссии ОБСЕ, чьи наблюдатели присутствуют на Донбассе. Второе — санкции, наказание тех, кто нарушил режим тишины. Третье — как только есть нарушение, есть погибшие, любая сторона может требовать собрать немедленно рабочую группу, чтобы обсудить и принять меры. Немедленно. В течение 12 часов».



Рабочая подгруппа в ТКГ должна обсудить документ 27 апреля.



«Если они придут к какому-то положительному заключению, мы его обсудим на общей ТКГ 28 апреля и примем этот документ. Это будет, я считаю, очень важный шаг к установлению мира на Донбассе», — резюмировал глава украинской делегации.



В работе Трехсторонней контактной группы в ближайшее время может произойти прорыв, заявил ранее Кравчук.