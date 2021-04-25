В Кремле не исключают, что Путин и Байден встретятся в июне

Встреча президентов США и РФ Джозефа Байдена и Владимира Путина может произойти в июне, но на рабочем уровне это еще не обсуждают. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.



Ушаков отметил, что возможным временем встречи «называют июнь, даже есть конкретные даты», но не уточнил, кто именно называет такие сроки и о каких датах идет речь.



По словам Ушакова, с американской стороны «есть сигналы» о проведении встречи, однако на рабочем уровне предстоящий саммит пока не обсуждают.



«Пока еще нет [обсуждения на рабочем уровне], но сигнал получен, рассмотрим», — сказал российский чиновник.

Финальное решение о предложении президента США Джо Байдена провести встречу с президентом России Владимиром Путины будет принято российским лидером. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



15 апреля США ввели санкции в отношении 32 физических и юридических лиц за вмешательство в американские выборы, а также против пяти человек и трех компаний — из-за оккупации Крыма Россией. Также ограничения наложили на шесть российских технологических компаний, которые, по данным из США, помогают российским спецслужбам в их кибератаках. Также американские власти вышлют 10 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне, среди которых, как утверждается, есть сотрудники спецслужб.



Помиомо этого, США запретили своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, российским Минфином и Фондом национального благосостояния.