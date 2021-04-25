В Донецке произошел сильный пожар – горела квартира. Погибли два человека

В Донецке произошел пожар в многоэтажном жилом доме по улице Челюскинцев. Как сообщают очевидцы в соцсетях, был слышен взрыв.

Позже в «МЧС» группировки «ДНР» сообщили, что в результате пожара погибли два человека — 1965 и 1969 годов рождения.