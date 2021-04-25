Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Главные новости Донбасса за неделю

25 апреля 2021, 22:42

Главные новости Донбасса за неделю

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям части Донецкой области зарегистрировано 76 593 заболевших ковидом. Из них 57 825 человек выздоровели, а 1 646 умерли. За неделю зафиксировано 4687 заболевших и 114 умерших.

Группировка «ДНР» признает 32 560 заболевших COVID-19: 25 962 человек выписаны, 2 477 — скончались. За неделю — 1155 новых случаев болезни и 77 умерших.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 22 434 случаев коронавируса (17 594 человек выздоровели, 674 — умерли). За неделю — 1426 новых случаев болезни и 52 летальных случая.

Группировка «ЛНР» подтверждает 4 296 случаев COVID-19: выписали 3 640 человек, 390 — умерли. За неделю — 94 новых случая болезни и 16 умерших.

Урегулирование конфликта на Донбассе

Политические советники глав «нормандской четверки» 19 апреля провели видеоконференцию, в ходе которой обсудили способы достижения режима прекращения огня и имплементацию франко-немецких кластеров по выполнению Минских соглашений.

Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц на Донбассе стоит на месте, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с послами стран «Большой семерки».

Президент РФ Владимир Путин считает, что руководству Украины нужно обсуждать урегулирование на Донбассе не с ним, а с группировками «ДНР» и «ЛНР». Так, Москва предлагает Парижу и Берлину до 27 апреля обсудить вопросы перемирия на востоке Украины, встреча могла бы пройти непосредственно на Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что встреча в Нормандском формате на Донбассе с участием представителей группировок «Л-ДНР» может размыть саму идею переговоров. В украинской делегации ТКГ также отвергли возможность переговоров с сепаратистами.

Боевые действия

В 2020 году в результате российской агрессии на Донбассе погибли 18 мирных жителей, 89 — получили ранения. В этом году жертвами войны стали 17 человек (7 погибших и 10 раненых). Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

В течение недели в результате обстрелов боевиков погиб один украинский военнослужащий.

Двухлетняя девочка, которая пострадала в результате взрыва ручной гранаты 8 февраля в Снежном, скончалась.

Права человека

Группировка «ДНР» приговорила к 2,5 годам заключения женщину за «публичные призывы к экстремистской деятельности». Кроме этого, «ДНР» приговорила жителя Горловки Руслана Макарец к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Водителя в одной из частей «народной милиции ДНР» Макарца обвинили в «государственной измене».

Общество

По меньшей мере 400 тысяч жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей получили российские паспорта, сообщил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.

Российская политическая партия «Справедливая Россия — За правду» открыла в оккупированном Донецке «центр защиты прав граждан».

РФ ввела ряд противоэпидемических ограничений при въезде в страну. Для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей сделано исключение — они могут не сдавать тест на COVID-19 при въезде в РФ.

Дайджест тв-еженедельников

«Донбасс сегодня»: Почему Путин проигнорировал «ДНР» и «ЛНР» в своем послании и состоится ли встреча лидеров России и Украины на Донбассе? // Политический кризис в Славянске. Город без бюджета и на грани введения военно-гражданской администрации // Ликвидаторы Чернобыльской катастрофы из Донбасса: Как живут по обе стороны линии разграничения и добиваются соблюдения своих прав.

«Донбасс Реалии»: Россия наращивает силы: что грозит Азову? // Почему Россия отводит войска от границы Украины? // «ДНР» сегодня: к чему готовятся в тылу боевиков?

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

Еще по теме

Прочее
главное за неделю

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:47
В Донецке произошел сильный пожар – горела квартира
22:42
Главные новости Донбасса за неделю
21:15
Путин «забыл» о Донбассе, Седово снова по пропускам и миллионы для молодежи Донецка. Дайджест НД ►
19:04
Работники Алчевского меткомбината продолжают бастовать из-за долгов по зарплате
11:40
«ДНР»: 11 смертей и 158 новых случаев заражения COVID-19
09:19
«ЛНР» зарегистрировала одну смерть и пять новых случаев коронавируса
21:13
Зачем Зеленский зовет Путина на Донбасс ►
19:25
«Бессмертный полк» по-днровски: Портреты боевиков – впереди, ветеранов – в последних рядах
12:12
«ДНР»: 12 пациентов с COVID-19 умерли, 219 человек – заболели
09:30
«ЛНР»: За сутки четыре человека умерли от ковида, заболели – шестеро
20:58
До 2024 года в ОРДЛО могут выдать до двух миллионов российских паспортов – правозащитники
20:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 апреля
16:56
«ЛНР» отменила массовые первомайские мероприятия из-за COVID-19
14:37
«ДНР» лишила свободы на 2,5 года женщину за критику «республики» в соцсетях
11:04
«ДНР» заявила о 173 заболевших и 14 умерших от COVID-19
все новости
22:47
В Донецке произошел сильный пожар – горела квартира
22:42
Главные новости Донбасса за неделю
22:24
В Кремле не исключают, что Путин и Байден встретятся в июне
21:23
Кравчук: ТКГ обсуждает документ о санкциях для нарушителей тишины на Донбассе
21:15
Путин «забыл» о Донбассе, Седово снова по пропускам и миллионы для молодежи Донецка. Дайджест НД ►
20:33
Россия добавила США в «список недружественных государств»
19:04
Работники Алчевского меткомбината продолжают бастовать из-за долгов по зарплате
18:47
«Динамо» стало чемпионом Украины по футболу впервые за пять лет. В дебютный сезон Луческу
17:40
Уроженец Мариуполя Радивилов выиграл золото на чемпионате Европы по спортивной гимнастике
17:12
В Украине на майские праздники не будут менять модель карантина
16:15
В Луганской области подтверждено 52 новых случая ковида. Четыре человека умерли
14:52
В Чехии суд арестовал троих человек за участие в боевых действиях на Донбассе
14:03
На Донетчине выявили почти 600 новых случаев заболевания ковидом
12:53
NYT: Владелец боеприпасов во Врбетице признал поставки оружия в Украину
11:40
«ДНР»: 11 смертей и 158 новых случаев заражения COVID-19
все новости
ВИДЕО
Путин «забыл» о Донбассе, Седово снова по пропускам и миллионы для молодежи Донецка. Дайджест НД ►
25 апреля, 21:15
«Динамо» стало чемпионом Украины по футболу впервые за пять лет. В дебютный сезон Луческу
25 апреля, 18:47
Уроженец Мариуполя Радивилов выиграл золото на чемпионате Европы по спортивной гимнастике
25 апреля, 17:40

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция