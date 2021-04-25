Главные новости Донбасса за неделю

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям части Донецкой области зарегистрировано 76 593 заболевших ковидом. Из них 57 825 человек выздоровели, а 1 646 умерли. За неделю зафиксировано 4687 заболевших и 114 умерших.



Группировка «ДНР» признает 32 560 заболевших COVID-19: 25 962 человек выписаны, 2 477 — скончались. За неделю — 1155 новых случаев болезни и 77 умерших.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 22 434 случаев коронавируса (17 594 человек выздоровели, 674 — умерли). За неделю — 1426 новых случаев болезни и 52 летальных случая.



Группировка «ЛНР» подтверждает 4 296 случаев COVID-19: выписали 3 640 человек, 390 — умерли. За неделю — 94 новых случая болезни и 16 умерших.



Урегулирование конфликта на Донбассе



Политические советники глав «нормандской четверки» 19 апреля провели видеоконференцию, в ходе которой обсудили способы достижения режима прекращения огня и имплементацию франко-немецких кластеров по выполнению Минских соглашений.



Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц на Донбассе стоит на месте, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с послами стран «Большой семерки».



Президент РФ Владимир Путин считает, что руководству Украины нужно обсуждать урегулирование на Донбассе не с ним, а с группировками «ДНР» и «ЛНР». Так, Москва предлагает Парижу и Берлину до 27 апреля обсудить вопросы перемирия на востоке Украины, встреча могла бы пройти непосредственно на Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что встреча в Нормандском формате на Донбассе с участием представителей группировок «Л-ДНР» может размыть саму идею переговоров. В украинской делегации ТКГ также отвергли возможность переговоров с сепаратистами.



Боевые действия



В 2020 году в результате российской агрессии на Донбассе погибли 18 мирных жителей, 89 — получили ранения. В этом году жертвами войны стали 17 человек (7 погибших и 10 раненых). Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



В течение недели в результате обстрелов боевиков погиб один украинский военнослужащий.



Двухлетняя девочка, которая пострадала в результате взрыва ручной гранаты 8 февраля в Снежном, скончалась.



Права человека



Группировка «ДНР» приговорила к 2,5 годам заключения женщину за «публичные призывы к экстремистской деятельности». Кроме этого, «ДНР» приговорила жителя Горловки Руслана Макарец к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Водителя в одной из частей «народной милиции ДНР» Макарца обвинили в «государственной измене».



Общество



По меньшей мере 400 тысяч жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей получили российские паспорта, сообщил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.



Российская политическая партия «Справедливая Россия — За правду» открыла в оккупированном Донецке «центр защиты прав граждан».



РФ ввела ряд противоэпидемических ограничений при въезде в страну. Для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей сделано исключение — они могут не сдавать тест на COVID-19 при въезде в РФ.



Дайджест тв-еженедельников



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