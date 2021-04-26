Только 5 тысяч заболевших ковидом выявили в Украине за воскресенье

За воскресенье, 25 апреля, в Украине выявили 5 062 случая коронавирусной болезни COVID-19. При этом выздоровели 6 910

человек, а умерли — 195 человек. Об этом сообщается на сайте СНБО по мониторингу распространения COVID-19.



За все время пандемии ковид диагностировали у 2 030 333 человек в стране. Из них 1 579 438 пациентов выздоровели, а 42 518 случаев завершились смертью. Продолжают болеть 408 377 пациентов.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Днепропетровской (676), Одесской (397), Николаевской (375), Харьковской (313) и Львовской (311) областях.



За воскресный выходной провели только 25 248 тестирований.



По данным Минздрава, 25 апреля 1 114 человек получил первую дозу вакцины от ковида. Всего в Украине 528 030 человек вакцинировались с начала прививочной кампании, из них пятеро получили вторую дозу и завершили вакцинацию.