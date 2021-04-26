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Штаб: Боевики на Донбассе 12 раз нарушили «тишину», стреляли по гражданской инфраструктуре

26 апреля 2021, 08:32

Штаб: Боевики на Донбассе 12 раз нарушили «тишину», стреляли по гражданской инфраструктуре

За прошедшие сутки, 25 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Обстрелы пришлись на окрестности Широкино, Пивденного, Екатериновки, Троицкого, Песок и Луганского.

Боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме этого, из минометов калибра 120 мм боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру в Водяном.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие нет.

Начиная с момента вступления в силу всеобъемлющего режима прекращения огня, с 27 июля 2020 года и до 24 апреля СММ ОБСЕ зафиксировала не менее 22 044 нарушений, в том числе 6 991 взрыв, 2 771 пролетевший неопределенный боеприпас, 194 вспышки дульного пламени, 76 осветительных ракет, а также не менее 12 012 очередей и выстрелов.

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