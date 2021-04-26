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«ЛНР» заявила о трех летальных случаях от COVID-19

26 апреля 2021, 09:28

«ЛНР» заявила о трех летальных случаях от COVID-19

За минувшие сутки, 25 апреля, в отдельных районах Луганской области зафиксировано три летальных случая от COVID-19. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».

О новых выявленных случаях болезни не сообщается.

По состоянию на 26 апреля «ЛНР» признает 4296 случаев заболевания коронавирусной болезнью, из которых 393 пациента умерли от осложнений.

Украинская власть не располагает данными о заболеваемости COVID-19 на неподконтрольных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.

За воскресенье, 25 апреля, в Украине выявили 5 062 случая коронавирусной болезни COVID-19. При этом выздоровели 6 910 человек, а умерли 195 человек.

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